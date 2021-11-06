Назван необычный симптом инфаркта

Cпециалисты из Американской дерматологической академии назвали необычный симптом инфаркта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет Express.

Отмечается, что «восковые» наросты на коже человека могут быть предвестниками инфаркта. Речь идет об изменении кожи в виде необычных бляшек. Их можно увидеть вокруг глаз, на руках или на задней части ног. Эксперты подчеркнули, что они не болят, но могут указывать на определенную патологию в организме.

Также медики отметили, что у некоторых пациентов с риском развития инфаркта можно обнаружить на коже гладкие шишки, которые возникают из-за отложения белка. Такие узелки могут указывать на скопление этого вещества вокруг сердца. Это затрудняет работу органа.