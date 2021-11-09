Жители развитых стран оказались не готовы менять привычки ради спасения планеты

Жители развитых стран по всему миру обеспокоены изменениями климата, но многие недооценивают важность мер, затрагивающих их привычный образ жизни, показало международное исследование аналитической компании Kantar Public. Большинство опрошенных выразили готовность принять более строгие экологические требования, но почти половина респондентов оказалась не готова формировать новые привычки ради спасения планеты, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

В опросе приняли участие девять тысяч человек из девяти стран: европейских Великобритании, Франции, Германии, Испании, Нидерландов и Польши, а также из США, Сингапура и Новой Зеландии. По данным исследования, 78 процентов респондентов выразили беспокойство по поводу климатических изменений, а 62 процента назвали климатический кризис основной мировой экологической проблемой.

В среднем три четверти опрошенных заявили о готовности согласиться с более строгими экологическими правилами и постановлениями, а более половины респондентов высказали намерение предпринять индивидуальные меры по борьбе с изменениями климата. При этом 46 процентов опрошенных сказали, что не видят реальной необходимости менять свои повседневные привычки, 14 процентов респондентов указали, что точно не станут тратить свои силы на активную борьбу с климатическим кризисом, а 35 процентов затруднились ответить. Треть граждан отметила, что им некогда думать о спасении планеты, чуть более трети назвали климатическую угрозу переоцененной. Основными факторами, мешающими предпринимать личные активные усилия, люди назвали отсутствие единого мнения среди экспертов, финансовые соображения, а также недостаток информации и ресурсов от государства.

Самыми важными для сохранения окружающей среды респонденты чаще называли меры, которые не требуют их личных усилий и ответственности. Так, более половины опрошенных отметили важность переработки отходов, сокращения вырубки лесов и защиты исчезающих видов животных. В то же время такие меры, как использование общественного транспорта вместо личного, сокращение числа авиаперелетов, запрет транспорта на ископаемом топливе и им подобные назвали важными менее четверти опрошенных.

Свою заинтересованность в сохранении окружающей среды граждане в среднем оценили на 6,4 балла по десятибалльной шкале. Приверженность медиа своих стран делу спасения планеты респонденты оценили на 5,3 из 10 баллов. Правительство и бизнес получили 4,9 и 4,5 баллов соответственно. Сингапур стал единственной страной, где вовлеченность правительства была оценена выше, чем персональная вовлеченность респондентов.