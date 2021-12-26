Названо смертельное последствие нехватки витамина B1 в организме

Названо смертельно опасное последствие дефицита витамина В1 в организме. Это состояние может приводить к болезни бери-бери, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Заболевание поражает внутренние органы и вызывает крайне серьезные осложнения, если сразу не начать лечение, сообщает Al Jazeera.

У заболевших отмечается боль в груди, учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость и затрудненное дыхание. Дети от двух до шести месяцев часто беззвучно плачут.

Встречаются и жалобы на потерю чувствительности конечностей, боли, мышечную слабость и даже параличи ног.

Предотвратить болезнь можно включением в рацион мяса или орехов.