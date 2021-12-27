Названы главные признаки дефицита витамина D в организме

Британские врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме. Об этом пишет Daily Express, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По данным специалистов, на нехватку этого витамина могут указывать боль в костях, а также слабость. Медики подчеркнули, что дефицит витамина D связан с повышенным риском смерти от сердечных или онкологических заболеваний.

Эксперты посоветовали перед употреблением данного витамина проконсультироваться с врачом. Отмечается, что витамин D совместим не со всеми лекарственными препаратами.