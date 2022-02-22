Столтенберг осудил признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР"

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг oсудил признание Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Как передает Trend, публикацию в связи с этим генсек разместил на своей странице в Twitter.

"Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию", - говорится в публикации.