В ООН заявили, что по-прежнему готовы помочь КНДР в ситуации со вспышкой коронавируса

ООН готова помочь КНДР в связи со вспышкой коронавируса, контактов с руководством этой страны пока не было. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы пытаемся выяснить у большего числа гуманитарных коллег, было ли что-либо предпринято. Мы, конечно, по-прежнему в распоряжении властей в Пхеньяне в том, в чем мы можем помочь", - сказал Дюжаррик.

Он отметил, что пока контактов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с руководством КНДР не было.

Как сообщило ранее в понедельник агентство Yonhap, за прошедшие сутки от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, в КНДР умерли еще восемь человек. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 50. В воскресенье медики выявили в КНДР 392 920 человек с симптомами ковида. Общее число таких пациентов составило 1,21 млн, из них не менее 564 860 еще проходят лечение, а более 648 630 полностью выздоровели.