Погба отказался от перехода в «Манчестер Сити» из-за страха перед фанатами МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба отказался от перехода в «Манчестер Сити». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru сообщает The Times.

По данным издания, 28-летний хавбек был близок к переходу в стан горожан и согласовал контракт. Однако Погба передумал и не стал переходить в «Сити» из-за страха перед реакцией фанатов «красных дьяволов».

Погба связался с «Манчестер Сити» и сообщил, что в случае ухода из «Юнайтед» он будет выступать вне Англии. Интерес к возвращению футболиста проявлял туринский «Ювентус».

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истечет 30 июня 2022 года. Француз начал выступать за английскую команду в 2016 году.