На северо-востоке Бразилии 56 человек погибли от последствий ливней

Количество жертв последствий ливней в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку выросло до 56. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье телеканал Globo.

Ранее сообщалось о 44 погибших.

Еще 56 человек, по данным Globo, числятся пропавшими без вести. Ранее также сообщалось, что 25 местных жителей получили травмы и более 4 тыс. остались без крова.

Для координации усилий федерального правительства в регион прибыли главы ряда министерств. Как ожидается, в понедельник регион должен посетить президент страны Жаир Болсонару.

Ливни не прекращаются в городе Ресифи (штат Пернамбуку) и его окрестностях уже несколько дней. По данным метеослужбы, только за утренние часы субботы в этом районе выпало до 150 мм осадков, что привело к паводку и оползням. В городе объявлен режим ЧС.