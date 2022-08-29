Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов трех судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из украинских портов трех судов, которые вывезут в общей сложности 72,98 тыс. тонн продовольствия. Соответствующее сообщение СКЦ распространил в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сухогруз Karteria с 37,5 тыс. тонн пшеницы отправится из Южного в Турцию. Отмечается, что данная партия зерна приобретена Всемирной продовольственной программой, в Турции пшеница будет переработана в муку, которая затем на другом судне будет отправлена в Йемен. Еще два судна - Peace M и Ash Baltic - вывезут из порта Одессы 24,48 тыс. и 11 тыс. тонн кукурузы и направятся в Румынию и Египет соответственно. Как ожидается, выход в море всех судов состоится 29 августа, также в этот день из Черноморска в Турцию с 3,8 тыс. тонн пшеницы отправится сухогруз Anastasia, получивший разрешение на выход ранее.

В воскресенье специалисты СКЦ провели досмотр пяти судов, как ожидается, проверку пройдут еще девять сухогрузов.