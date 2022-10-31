Ученые оценили научность источников информации в "Википедии"

Исследователи из Познаньского Университета экономики и бизнеса обнаружили, что только 2,6% ссылок в англоязычной "Википедии" ведут на научные публикации. Как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", работа опубликована в воскресенье в журнале Procedia Computer Science.

Ученые проанализировали более 230 миллионов ссылок, извлеченных из более чем 40 миллионов статей на Википедии на 42 наиболее развитых языковых версиях. Оказалось, что лишь 2,6% ссылок в англоязычной "Википедии" ведут на научные публикации. В остальных версиях доля научных ссылок еще ниже: 0,3% до 6,6%. Чаще всего научные статьи цитируют арабская, корейская и сербо-хорватская версии энциклопедии.

Такая разница связана с тем, что каждая языковая версия "Википедии" может иметь собственные правила или критерии для оценки надежности источника. При этом одно из основных правил Википедии гласит, что информация в ее статьях должна основываться на надежных источниках, а читатели онлайн-энциклопедии должны иметь возможность проверить определенные факты в тексте. Наличие научных источников важно, так как дает читателю возможность напрямую проверить информацию в источнике.

Ученые также разделили наиболее важные источники информации по категориям (история, наука, культура и так далее). Это позволит создать списки с оценками надежности источников на разных языках. В настоящее время в интернете насчитывается более 1 миллиарда веб-сайтов, а в списках энциклопедии — не больше тысячи веб-сайтов, для которых приведена оценка надежности.