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Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter

В мире Материалы 11 марта 2023 01:58 (UTC +04:00)
Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter

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Американская Meta изучает возможность создания отдельной соцсети, в которой можно будет делиться последней информацией, сообщил CNN представитель компании, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы считаем, что существует возможность для отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своевременной информацией по своим интересам", - говорится в комментарии.

Телеканал отмечает, что задуманная соцсеть по концепции схожа с сетью микроблогов Twitter.

Планируется, что эта платформа будет децентрализованной, то есть пользователи смогут создавать разные серверы или сообщества, каждое со своими собственными правилами, а не одну центральную платформу.

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