Вьетнам начнет геологоразведочные работы в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Для дальнейшего развития геологоразведки и добычи углеводородов в Узбекистане состоялась встреча с вице-президентом “Petrovietnam Exploration Production Corporation” Нгуйен Тиен Бао, передает Trend.

"PetroVietnam" была учреждена в 1977 году и является государственной нефтяной компанией Вьетнама. Она успешно реализует проекты в разных странах, таких как Малайзия, Индонезия, Монголия, Мьянма, Алжир, Ирак и Россия. Годовой оборот компании составляет 27 миллиардов долларов.

В ходе встречи вьетнамские партнеры выразили свой интерес во вложении инвестиций в геологические исследования на территории Узбекистана с целью обнаружения новых месторождений углеводородов.

Как результат встречи, между Министерством инвестиций, промышленности и торговли, Министерством горной промышленности и геологии, а также компанией "Petrovietnam Exploration Production Corporation" были подписаны соглашения о начале геологического исследования Коссорского, Шорчашминского и Чукуркульского блоков на территории Узбекистана.