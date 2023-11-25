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Число смертей от COVID-19 выросло в двух регионах мира - ВОЗ

В мире Материалы 25 ноября 2023 06:39 (UTC +04:00)
Число смертей от COVID-19 выросло в двух регионах мира - ВОЗ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - С 23 октября по 19 ноября коронавирусом заразились более 519 тысяч человек, умерли более 2,4 тысячи человек.

Как передает Trend, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным, по сравнению с предыдущими четырьмя неделями общая заболеваемость снизилась на 13 процентов, а смертность - на 72 процента. В то же время уровень смертности увеличился на 14 процентов в регионе Западной части Тихого океана, а также на 167 процентов и 12 процентов в Африке и Восточном Средиземноморье соответственно.

За четыре недели в мире выявлено 519 399 случаев заболевания и 2456 летальных исходов.

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