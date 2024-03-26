Обнародованы данные по погибшим в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Число погибших в секторе Газа с 7 октября достигло 32 414 человек.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора.

Согласно информации, еще 74 787 человек пострадали.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.