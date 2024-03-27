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Блинкен и Столтенберг обсудили наращивание поддержки Украины

В мире Материалы 27 марта 2024 23:51 (UTC +04:00)
Блинкен и Столтенберг обсудили наращивание поддержки Украины

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили планы по активизации поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса, передает Trend.

В заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера отмечается, что Блинкен и Столтенберг обсудили подготовку к предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, включая механизмы усиления политической и практической поддержки Украины со стороны НАТО. Указанная встреча состоится в Брюсселе в начале апреля.

Кроме того, обсуждались приоритеты НАТО на саммите, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

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