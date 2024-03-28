В США намерены впервые перезапустить атомную электростанцию

БАКУ /Trend/ - Федеральное правительство США выделит кредит в размере $1,5 млрд для возобновления работы атомной электростанции на юго-западе штата Мичиган, передает Trend.

По информации агентства Associated Press, компания Holtec International, которая приобрела 800-мегаваттную АЭС "Палисейдс" в 2022 году с намерением ее демонтажа, теперь планирует перезапустить станцию к 2025 году. Этот проект получил поддержку администрации президента США Джо Байдена и местных властей штата. Для этого запланированы необходимые инспекции, испытания и получение разрешения от Комиссии по ядерному регулированию США.

По словам губернатора Гретхен Уитмер, это будет первая перезапущенная атомная электростанция в США.

АЭС "Палисейдс", введенная в эксплуатацию в 1971 году и расположенная вдоль озера Мичиган, была остановлена в мае 2022 года. На данный момент АЭС принадлежит компании Holtec International, которая заключила долгосрочные договоры по покупке электроэнергии от двух энергетических кооперативов.