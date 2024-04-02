СБ ООН проведет заседание в связи с ударом Израиля по консульству Ирана

БАКУ /Trend/ - Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударом Израиля по консульству Ирана состоится во вторник, 2 апреля. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает Trend.

«После воздушной атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку 2 апреля», — написал он в Telegram-канале.

Отметим, что вчера около 17:00 по местному времени в результате ракетного удара израильских ВВС по району Меззе на западе сирийской столицы Дамаска, где расположены посольство и консульство Ирана, погибли, по меньшей мере, 11 человек. Консульство Ирана полностью разрушено в результате удара. Погибли высокопоставленный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командующий корпусом в Сирии и Ливане Мохаммед Реза Захеди и его заместитель Мухаммад Хаджи Рахими.