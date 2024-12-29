Самолет авиакомпании KLM совершил аварийную посадку в Норвегии

БАКУ /Trend/ - Самолет Boeing 737 авиакомпании KLM, выполнявший рейс из Осло в Амстердам, совершил экстренную посадку на юге Норвегии из-за технической неисправности, возникшей вскоре после взлета, сообщает Trend.

По данным полиции Норвегии, самолет, вылетевший из Осло в 18:55, успешно приземлился в норвежском аэропорту Сандефьорд в 19:14 по местному времени. Никто из 182 человек, находившихся на борту, включая экипаж, не пострадали.

Как сообщают местные СМИ, пассажиры и экипаж услышали громкий шум сразу после взлета. Далее пилоты заметили дым, выходящий из левого двигателя. После посадки самолет потерял управление, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился на траве. Никто не пострадал, а оперативное вмешательство аварийных служб обеспечило безопасность всех участников происшествия.