Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции Армении

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости проведения референдума для принятия новой конституции.

Как передает Trend, он считает, что принятие новой конституции путем общенационального референдума «имеет важное значение».

«Все предыдущие референдумы, проводившиеся для принятия действующей конституции, в глазах общественности испытывают серьезную нехватку легитимности", - пояснил Пашинян, напомнив, что

с февраля 2020 года он говорил о необходимости новой конституции Армении.

Напомним, что нынешняя конституции Армении содержит территориальные претензии к Азербайджану, что делает заключение мирного договора между двумя странами невозможным.