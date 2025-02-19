Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции Армении

В мире Материалы 19 февраля 2025 19:49 (UTC +04:00)
Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции Армении
Фото: Официальный сайт премьер-министра Армении

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости проведения референдума для принятия новой конституции.

Как передает Trend, он считает, что принятие новой конституции путем общенационального референдума «имеет важное значение».

«Все предыдущие референдумы, проводившиеся для принятия действующей конституции, в глазах общественности испытывают серьезную нехватку легитимности", - пояснил Пашинян, напомнив, что
с февраля 2020 года он говорил о необходимости новой конституции Армении.

Напомним, что нынешняя конституции Армении содержит территориальные претензии к Азербайджану, что делает заключение мирного договора между двумя странами невозможным.

Лента

Лента новостей

Читать все новости