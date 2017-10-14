В ОАЭ заявили о полной поддержке американской стратегии по Ирану

14 октября 2017 09:42 (UTC+04:00)

ОАЭ поддерживают стратегию США по Ирану, озвученную в выступлении президента Дональда Трампа, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на заявление МИД ОАЭ.

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что "иранский режим стремится к распространению хаоса и нестабильности в регионе".

"Новая американская стратегия предпримет необходимые шаги для противодействия негативным и неприемлемым иранским действиям во всех своих проявлениях, включая ракетную программу, которая представляет собой реальную угрозу региону, а также поддержку террористических организаций, таких как "Хезболлах" и хуситы", - говорится в заявлении.

Azernews Newspaper
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