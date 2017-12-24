Толпа атаковала коптскую церковь в Египте

Сотни мусульман атаковали коптскую церковь в городе Атфих, расположенном в ста километрах южнее Каира. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщило агентство AFP со ссылкой на архиепископство региона, передает Deutsche Welle.

В результате нападения, которое произошло накануне после мусульманского намаза, разрушено внутреннее убранство церкви и ранены несколько христиан, они находятся в больницах. Толпа выкрикивала "враждебные лозунги" и требовала снести церковь, отметили в архиепископстве. Нападавших разогнали силы безопасности.

Епископ коптской православной церкви в Германии Анба Дамиан (Anba Damian) резко осудил произошедшую атаку. По его словам, произошедшее накануне Рождества нападение является актом презрения и ущемления христиан по всему миру.

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