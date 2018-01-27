Cаудовский принц Аль-Валид бен Таляль освобожден из-под стражи

27 января 2018 15:07 (UTC+04:00)

Саудовский миллиардер и принц Аль-Валид бен Таляль был освобожден из-под стражи, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По информации источника агентства, бен Таляль уже вернулся домой. Освобождение произошло через несколько часов после того, как принц сообщил в интервью Reuters в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, что, как ожидается, с него будут сняты все обвинения, и он будет освобожден в течение суток.

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, власти Саудовской Аравии требовали, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц выплатил примерно $6 млрд за свое освобождение, однако тот отказывался от такой сделки.

В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом задержал и поместил под стражу в Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. По информации прокуратуры, допрошены были примерно 200 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение.

Принц Аль-Валид бен Таляль - внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Сауда, сын 20-го принца Талала бен Абдель Азиза Аль Сауда, племянник действующего короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Принцу принадлежат доли в компаниях Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company. Он владеет рядом отелей в Париже и Нью-Йорке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В крупном ДТП в Саудовской Аравии погибли семеро женщин
Арабские страны 14:19
Эр-Рияд продолжит сотрудничество со странами вне ОПЕК после 2018 года
Энергетика 26 января 13:53
Cаудовские власти объявили о завершении кампании по борьбе с коррупцией
Арабские страны 24 января 14:41
Лавров заявил о необходимости полного снятия блокады с Йемена
Россия 22 января 13:55
Саудовская Аравия отразила ракетную атаку хуситов из Йемена - СМИ
Арабские страны 20 января 17:11
Саудовская Аравия поддержала газопроводный проект ТАПИ
Бизнес 20 января 10:20
В Саудовской Аравии заявили о ракетной атаке хуситов на юге страны
Арабские страны 17 января 15:13
Saudi Aramco выходит на рынок Азербайджана (ФОТО)
Энергетика 16 января 14:58
В Саудовской Аравии показали первый за 35 лет фильм
Арабские страны 16 января 03:42
Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам посещать футбольные матчи
Арабские страны 13 января 07:43
Министр энергетики Азербайджана совершит визит в Саудовскую Аравию
Энергетика 12 января 19:29
Эр-Рияд намерен добиваться экстрадиции замешанных в коррупции подданных
Арабские страны 12 января 12:57
В Саудовской Аравии арестовали мужчину, носившего женское платье
Арабские страны 10 января 18:40
Саудовский кронпринц создал мини-армию в 5 тыc человек
Арабские страны 10 января 12:53
Подозреваемые в коррупции саудовские принцы переведены из Ritz Carlton в тюрьму
В мире 9 января 14:03
В Йемене сбили два самолета арабской коалиции
Арабские страны 8 января 15:52
Власти Саудовской Аравии объяснили арест 11 принцев
Арабские страны 7 января 02:12
В Саудовской Аравии задержали 11 принцев за протесты в королевском дворце
В мире 6 января 13:34