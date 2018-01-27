Cаудовский принц Аль-Валид бен Таляль освобожден из-под стражи

Саудовский миллиардер и принц Аль-Валид бен Таляль был освобожден из-под стражи, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По информации источника агентства, бен Таляль уже вернулся домой. Освобождение произошло через несколько часов после того, как принц сообщил в интервью Reuters в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, что, как ожидается, с него будут сняты все обвинения, и он будет освобожден в течение суток.

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, власти Саудовской Аравии требовали, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц выплатил примерно $6 млрд за свое освобождение, однако тот отказывался от такой сделки.

В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом задержал и поместил под стражу в Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. По информации прокуратуры, допрошены были примерно 200 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение.

Принц Аль-Валид бен Таляль - внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Сауда, сын 20-го принца Талала бен Абдель Азиза Аль Сауда, племянник действующего короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Принцу принадлежат доли в компаниях Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company. Он владеет рядом отелей в Париже и Нью-Йорке.

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