В Египте двенадцать наркоторговцев приговорили к смертной казни

6 марта 2018 18:10 (UTC+04:00)

Уголовный суд египетской провинции Красное море вынес окончательный смертный приговор в отношении 12 человек, обвиненных в контрабанде наркотиков, об этом со ссылкой на заявление суда сообщает портал издания "аль-Масри аль-Яум", передает РИА Новости.

Среди приговоренных к высшей мере наказания семь граждан Египта и пять выходцев из Йемена.

По данным прокуратуры, "обвиненные были пойманы с поличным при контрабанде морем из Йемена в египетский порт Эль-Кусейр 113 килограмм героина".

Смертный приговор в отношении наркоторговцев был вынесен после получения согласия от верховного муфтия Египта, который, согласно местному законодательству, должен утверждать решения всех гражданских судов любой инстанции о смертной казни.

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