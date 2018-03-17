Из Восточной Гуты с начала "гуманитарных пауз" вышли более 48 тысяч человек

17 марта 2018 23:19 (UTC+04:00)

Более 48 тысяч человек вышли из сирийской Восточной Гуты с начала действия "гуманитарных пауз", сообщил на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

По его словам, в субботу через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин вышло 272 человека, из них 137 детей. Общее число вышедших с 28 февраля составило более 1,3 тысячи человек. По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за сутки выведено еще более 30,7 тысячи человек.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 48 033 человека", — сказал он.

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