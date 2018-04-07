Источник сообщил о ракетном обстреле центра Дамаска

7 апреля 2018 14:01 (UTC+04:00)

Ракетному обстрелу в субботу подверглась площадь Омейядов и район, где раньше располагалось представительство РИА Новости, пять человек погибли и 30 получили ранения, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

В настоящее время представительство РИА Новости находится в правительственном квартале Абу-Руммане.

"Снаряд разорвался недалеко от бывшего представительства РИА Новости в центре Дамаска и еще несколько ракет разорвались на площади Омейядов. По данным медиков, пять человек погибли и 30 ранены", - рассказал собеседник агентства.

По словам сирийских военных, обстрел ведут боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам из города Дума в Восточной Гуте.

В пятницу вечером террористы в Думе нарушили достигнутые при посредничестве с РФ договоренности с армией САР, открыв огонь по гуманитарному коридору в Мухайям Аль-Вафедине, по центру Дамаска и окраинам сирийской столицы.

Сирийская авиация в ответ нанесла серию ударов по огневым позициям террористов в городе Дума.

Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции РФ и Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и их семьи, в начале недели последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков "Джейш аль-Ислам" в Джараблус.

В пятницу источники в службе безопасности Сирии сообщали о готовности к достижению окончательного соглашения и согласованию всех условий между армией Сирии и боевиками под гарантии России.

Однако открыв массированный обстрел по Дамаску, повлекший новые жертвы и отказ террористов передавать правительству похищенных и заключенных, боевики "Джейш аль-Ислам" тем самым сорвали перемирие и переговоры, последствием чего стало начало наземной операции правительственных войск с целью ликвидации террористов и освобождения пленных и мирных граждан.

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