В Дамаске девять человек пострадали и один ребенок погиб при атаке боевиков

16 апреля 2018 11:22 (UTC+04:00)

Число пострадавших мирных жителей в результате атаки боевиков террористической группировки ИГ в воскресенье в Дамаске достигло девяти человек, один ребенок погиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полицейском управлении, передает РИА Новости.

Ранее начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил о четырех раненых мирных жителях, среди них маленькие дети.

"Террористические группировки, дислоцированные в лагере Ярмук, выпустили в полдень семь минометных снарядов, которые упали на жилые дома в районе Эль-Джамият в квартале Ат-Тадамун, в результате чего погиб один ребенок, девять человек пострадали с ранениями разной степени тяжести", — заявил источник.

Источник также сообщил о том, что был нанесен материальный ущерб.

Лагерь Ярмук, предназначенный для размещения палестинских беженцев, был создан в 1957 году в южных предместьях Дамаска. Сейчас там проживают около 18 тысяч человек. В начале апреля 2015 года боевики ИГ захватили большую часть палестинского лагеря. С тех пор стычки в этом районе между сторонниками ИГ с одной стороны и террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" и союзными ей отрядами "Аль-Бурак" с другой значительно участились.

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