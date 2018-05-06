ПВО Саудовской Аравии перехватили две ракеты, выпущенные со стороны Йемена

6 мая 2018 22:42 (UTC+04:00)

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии ликвидировали в воскресенье две ракеты, выпущенные со стороны Йемена по территории королевства, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Как заявил представитель саудовских войск ПВО, "две баллистические ракеты, запущенные сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), были ликвидированы близ приграничного города Наджран", расположенного на юго-западе аравийской монархии.

Представители "Ансар Аллах" подтвердили, что произвели запуск "нескольких баллистических ракет по экономическим целям в Наджране". О результатах ракетной атаки хуситы не информировали.

В последнее время сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" значительно увеличили количество ударов, в том числе баллистическими ракетами, по территории Саудовской Аравии. В общей сложности, по заявлению Эр-Рияда, за время конфликта было перехвачено свыше 100 ракет хуситов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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