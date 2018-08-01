Сирийские военные попали в засаду боевиков в Думейре

Боевики "Исламского государства" организовали засаду в районе аэропорта Думейр в провинции Дамаск, сообщил РИА Новости источник в сирийской службе безопасности.

Убит бригадный генерал Надим Асаад, отвечающий за безопасность района Думейр, и еще два офицера, также убиты десять военнослужащих, еще пятеро ранены", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, неожиданное нападение произошло во время инспекции района Тель-Даква.

"Террористы пришли из пустыни восточнее Думейра", — добавил источник.

Район Думейр в провинции Дамаск полностью перешел под контроль правительственной армии в апреле в результате договоренностей, по которым боевики ушли на север Сирии в район Джараблус.

По данным источника, в провинции Дамаск нет террористов ИГ. Боевики, организовавшие нападение, пришли со стороны соседней с Дамаском 55-километровой зоны, которую контролируют группировка "Джейш аль-Суввар" ("Армия революционеров") и американские военные с базы Ат-Танф.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.