В Ираке объявили об окончании пересчета голосов на выборах в парламент

Высшая независимая избирательная комиссия Ирака объявила о завершении частичного ручного пересчета голосов избирателей на майских парламентских выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное иракское телевидение.

Высшая независимая избирательная комиссия Ирака ранее постановила провести ручной пересчет голосов избирателей на участках, где были жалобы на фальсификации.

Пересчет голосов начался в начале июля. Он проходил поэтапно и затронул избирательные участки в шести провинциях Ирака. К контролю над пересчетом были привлечены представители ООН, политические объединения и представители кандидатов.

Ранее иракский парламент проголосовал за необходимость ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями. Федеральный суд постановил, что это решение не противоречит конституции.

Решение о пересчете голосов отложило создание нового правительства страны, формируемого по результатам голосования.

Первые после освобождения страны от террористов парламентские выборы прошли в Ираке 12 мая. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.

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