В Ираке более тысячи человек пострадали из-за загрязнения питьевой воды

20 августа 2018 18:35 (UTC+04:00)

Более тысячи человек пострадали из-за загрязнения питьевой воды в провинции Басра на юго-востоке Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя управления общественного здравоохранения Зияда Тарека, передает РИА Новости.

Акции протеста в Ираке начались 8 июля с южного портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. Протесты из Басры перекинулись на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар и Бабиль. Демонстрантов и их требования поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани. Демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубила установившаяся в южных провинциях Ирака 50-градусная жара.

"Число человек, заразившихся этими бактериями, достигло более чем 1000, большинство из них получили лечение", - заявил Тарек.

Он добавил, что случаи заражения бактериями были зарегистрированы в ряде районов провинции, это было вызвано загрязнением воды в Басре.

Власти ранее в ответ на демонстрации создали специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест. Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных - моложе 24 лет.

Также кувейтское агентство КУНА сообщило, что Кувейт на фоне демонстраций, охвативших Ирак, передал этой стране четыре опреснительные установки мощностью 250 тысяч галлонов каждая, они опресняют воду с низким содержанием солей.

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