В Сирии при помощи иностранных инвесторов реализуют более 230 проектов

26 сентября 2018 17:47 (UTC+04:00)

Более 230 инвестиционных промышленных проектов на общую сумму 75 миллиардов сирийских лир (около 150 миллионов долларов) реализуются в трех городах Сирии с участием иностранных инвесторов. Об этом сообщил в среду представитель межведомственного координационного штаба Сирии Мутеза Каттан, передает РИА Новости.

"Идет работа по привлечению инвестиций иностранных компаний в экономику Сирии. На данный момент в трех городах реализуется 236 инвестиционных промышленных проектов на общую сумму 75 миллиардов сирийских лир с участием иностранных инвесторов", — сказал представитель штаба.

Он подчеркнул, что для инвесторов, которые были вынуждены оставить свои предприятия из-за действий террористических бандформирований, создаются условия для их возвращения.

"Всего правительством Сирии на восстановление послевоенных разрушений выделено 37 миллиардов сирийских лир (около 74 миллионов долларов), в частности более 10 миллиардов (около 20 миллионов долларов) — на восстановление инфраструктуры и возвращение к функционированию промышленных предприятий", — сообщил Каттан.

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