В Афганистане в 2018 году погибли почти три тысячи мирных жителей

12 октября 2018 16:56 (UTC+04:00)

Жертвами военных действий в Афганистане за первые девять месяцев 2018 года стали 2798 мирных жителей, еще 5252 получили ранения за этот период. Об этом говорится в опубликованном ежегодном отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA), передает в пятницу РИА Новости.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом количество пострадавших снизилось на 3 процента, в то время как число погибших увеличилось на 5 процентов. Таким образом, общее число погибших и пострадавших превысило 8 тысяч человек.

"Военного решения конфликта в Афганистане не существует, поэтому ООН вновь призывает к немедленному и мирному разрешению ситуации в стране… Стороны должны сделать все возможное, чтобы защитить мирных граждан, включая принятие конкретных мер для достижения мира", — заявил специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану Тадамичи Ямамото, слова которого приводятся в отчете.

В докладе называются три основные причины гибели мирных граждан: взрывы самодельных бомб и действия террористов-смертников (45 процентов — 1050 человек), наземные вооруженные столкновения (39 процентов — 605 человек), а также целенаправленные убийства мирных граждан (8 процентов — 439 человек).

Кроме того, причинами высокой смертности также стали воздушные и поисковые операции проправительственных сил (8 процентов), неразорвавшиеся снаряды (4 процента) и нападения, связанные с предстоящими выборами. Все чаще антиправительственные группировки совершают нападения на гражданское население, включая этнические и религиозные меньшинства, говорится в документе.

В докладе UNAMA подчеркнула, что "действия, направленные на целенаправленное убийство мирных граждан, является серьезным нарушением международного гуманитарного права, которое приравнивается к военному преступлению".

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