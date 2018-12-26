Строительство двух стадионов к ЧМ-2022 в Катаре будет завершено в ближайшее время

26 декабря 2018 17:30 (UTC+04:00)

Строительство стадионов "Аль-Бэйт" и "Аль-Вакра" к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре будет завершено в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один - арена "Халифа" в Дохе.

Стадион "Аль-Вакра", по задумке дизайнеров, будет выполнен в стиле традиционной арабской лодки и посвящен мореплавателям Персидского залива, вместимость арены составит 40 тыс. зрителей. Арена "Аль-Бэйт" будет рассчитана на 60 тыс. зрителей и выполнена в форме традиционного арабского шатра.

"Мы активно участвовали в чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Наша делегация, в которую входят руководители наших проектов, тесно сотрудничала с местным оргкомитетом во время турнира и приобрела большой опыт в строительстве стадионов, управлении потоками людей, продаже билетов, безопасности и техническом обслуживании", - сказано в сообщении пресс-службы.

"Мы хотим удивить болельщиков, которые приедут в Катар на первый чемпионат мира по футболу в арабской стране. Все наши стадионы спроектированы таким образом, чтобы пребывание на них было максимально комфортным", - также сообщается в пресс-релизе.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Ранее сообщалось, что все стадионы, строящиеся к мировому первенству, будут сданы к 2021 году.

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