В Бахрейне заявили, что не разрывали связи с Сирией

Бахрейн не разрывал связи с Сирией, несмотря на сложные обстоятельства, сообщил глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сирия - арабская страна, которая играет главную роль в регионе. Мы не отрывались от нее, и она не отрывалась от нас, несмотря на сложные обстоятельства. Мы поддерживаем ее в защите суверенитета и сирийской территории от любых посягательств, выступаем вместе с ней за возвращение стабильности, установление безопасности и процветание дружественного народа", - написал аль-Халифа в Twitter.

МИД Бахрейна заявил в пятницу, что продолжает работы в посольстве королевства в Сирии.

Как уточнил корреспондент РИА Новости, здание бахрейнской дипмиссии утром в пятницу было закрыто. Охранник соседнего суданского посольства уточнил, что посольство Бахрейна закрыто, а сотрудники еще не прибыли в Дамаск, оно может открыться в течение недели.

В четверг ОАЭ первыми из шести стран Персидского залива возобновили работу закрытой в 2012 году дипмиссии.

Всего за время сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году, свои посольства закрыли или переместили дипперсонал в Бейрут более 30 стран, в том числе США, Саудовская Аравия, представительство ЕС.

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