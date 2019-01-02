Президенты Египта и США высказались за политическое решение конфликтов на Ближнем Востоке

2 января 2019 12:05 (UTC+04:00)

Президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Дональд Трамп во вторник высказались за достижение политического урегулирования конфликтов, продолжающихся на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном заявлении главы канцелярии египетского руководства Бассама Рады по результатам телефонного разговора двух лидеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе телефонного разговора стороны обсудили последнее развитие событий на Ближнем Востоке и совместные усилия Египта и США по восстановлению стабильности в регионе с целью достижения политического урегулирования конфликтов, особенно в Сирии, Ливии и Йемене", - отметил Рады. Ас-Сиси и Трамп выразили намерение развивать двустороннее сотрудничество в военной сфере, а также в области противодействия террору и распространению экстремистской идеологии, указал глава канцелярии.

Как сообщил Рады, египетский лидер указал на твердую решимость Каира "продолжать борьбу с терроризмом до его полного искоренения". В этой связи, говорится в заявлении, президент Египта отметил "необходимость сотрудничества и координации действий между Каиром и Вашингтоном для завершения этого процесса".

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