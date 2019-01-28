СМИ: Сирийские войска нанесли удары по базам бандформирований в провинции Хама

28 января 2019 12:01 (UTC+04:00)

Артиллерия сирийской армии нанесла удары по базам боевиков экстремистской группировки "Катаиб аль-Изза" к северу от провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщило в понедельник агентство SANA. По его информации, уничтожены командные пункты и склады боеприпасов противника, находившиеся в районе населенных пунктов Кфар-Зита, Хасрая и Арбаин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее были пресечены попытки бандформирований просочиться к селениям Тейбат-эль-Имам, Соуран и Морик, чтобы атаковать оттуда позиции правительственных сил. По сведениям агентства, в ходе превентивных операций войска ликвидировали угрозу и нанесли противнику потери в живой силе и технике.

Как отмечает SANA, группировка "Катаиб аль-Изза", состоящая из наемников, действует под эгидой запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" в провинциях Хама и Идлиб. Террористы регулярно нападают на мирные селения и удерживают в заложниках местных жителей, чтобы использовать их в качестве живых щитов.

Ранее "Джебхат ан-Нусра" и другие радикальные формирования отвергли требование Анкары покинуть линию соприкосновения с сирийскими войсками в провинции Идлиб и пограничных с ней районах Алеппо, Латакии и Хамы. В этом регионе на севере Сирии должна быть создана демилитаризованная зона глубиной 10-15 км в соответствии с достигнутыми в Сочи 17 сентября прошлого года договоренностями между президентами России и Турции.

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