СМИ: в Саудовской Аравии откроется первая консерватория

10 марта 2019 17:28 (UTC+04:00)

В Саудовской Аравии планируют построить первую в стране консерваторию. Об этом заявил директор Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы хотел объявить о необычном сюрпризе для подданных. Совет по культуре изучает возможность выдачи в скором времени разрешения для строительства и открытия консерватории", - сказал он в эфире телеканала Al Arabiya, не уточнив сроков и стоимости проекта.

После этого в социальных сетях возникли споры сторонников реформ и фундаменталистов. Первые - в основном молодежь - считают, что инициатива назрела и станет шагом вперед для развития королевства. Их оппоненты - представители старшего поколения - утверждают, что поддержка музыкального образования нарушает нормы ислама. По мнению последних, вместо консерватории следует открыть больше школ и курсов по изучению Корана.

Музыкальная грамота до сих пор не входит в обязательную программу обучения в большинстве школ и высших учебных заведений королевства. В наиболее консервативных регионах, в руководстве вузов придерживаются фетв (религиозные предписания) о запрете на музыку и следуют им.

До недавних пор в Саудовской Аравии на государственном уровне была запрещена музыка, в первую очередь, публичные выступления. Они запрещались ведущими мусульманскими теологами королевства. С принятием плана "Видение-2030" ситуация кардинально изменилась, в стране на постоянной основе начали проводить музыкальные концерты и фестивали, планируется строительство первой оперы. Только в текущем году на площадках королевства выступили Мэрайя Кэри, Андреа Бочелли и мультиинструменталист Янни.

В этом году в провинциях Таиф и Эр-Рияд на базе государственных университетов открылись курсы по обучению игре на музыкальных инструментах, вокальные классы, а также мастер-классы по сценическому мастерству. Уроки адаптированы как для молодых людей, так и для девушек.

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