ОИС осуждает признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами

БАКУ /Trend/ - Организация исламского Сотрудничество (ОИС) осуждает решение президента США Дональда Трампа о признание суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщили Trend во вторник в ОИС.

Как отметили в организации, это решение является грубым нарушением международного права и соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и в частности, резолюции 242 (1967) и 497 (1981) Совета Безопасности ООН.

«ОИС призывает все страны мира уважать решения, основанные на международном праве, и не предпринимать каких-либо мер и действий, направленных против территориальной целостности Сирии» - говорится в сообщении ОИС.

Отметим, что в понедельник 25 марта Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик после подписания президентом США Дональдом Трампом документа о признании Голанских высот за Израилем заявил, что позиция Организации Объединенных Наций по этому вопросу не изменилась.

«Для генерального секретаря ООН ясно, что статус Голанских высот не изменился. Позиция ООН по Голанам отражена в соответствующих резолюциях Совбеза», - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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