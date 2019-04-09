Каир достиг большого прогресса в деле борьбы с терроризмом - Трамп

Каир достиг в деле борьбы с терроризмом большого прогресса, а США и Египет активно развивают партнерство в сфере торговли и обороны. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Трансляцию вел телеканал C-SPAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть множество тем для обсуждения: военная сфера, торговля. И надо сказать, что был достигнут большой прогресс во многих отношениях в том, что касается борьбы с терроризмом и в других сферах в Египте. То, что произошло, действительно замечательно", - сказал он.

"Египет - важный торговый партнер, у нас много совместной работы", - отметил президент США. "И я думаю, что у США и Египта никогда еще не было таких замечательных отношений, как сейчас", - добавил он. Эту же позицию подтвердил и президент Египта, подчеркнув, что "никогда еще за многие годы отношения не были такими хорошими".

Визит ас-Сиси в США стал уже вторым с момента его избрания на пост президента в 2014 году, и это также шестая его встреча с Трампом. Как сообщал ранее Белый дом, на переговорах лидеры планировали обсуждать вопросы укрепления стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Египтом, военного и экономического сотрудничества, а также борьбу с терроризмом.

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