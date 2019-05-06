Боевики дважды обстреляли авиабазу Хмеймим системами залпового огня

6 мая 2019 21:38 (UTC+04:00)

Боевики дважды обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии с применением систем залпового огня, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня дважды, утром и вечером, была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим. Оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (новое название "Джебхат ан-Нусры"). Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с применением "беспилотника", - сказал Купчишин.

Он также добавил, что обстрелы отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на авиабазе нет. "Все точки запуска боевиками ракет выявлены и подавлены авиацией ВКС России и огнем артиллерии сирийских правительственных войск", - заключил Купчишин.

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