Страны ЕС призвали все стороны конфликта в Ливии незамедлительно обеспечить перемирие

Страны ЕС призвали в понедельник все стороны конфликта в Ливии незамедлительно обеспечить перемирие и взаимодействовать с ООН для полного прекращения боевых действий, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Военное нападение ЛНА на Триполи и последующая эскалация в столице и вокруг нее представляют угрозу международному миру и безопасности и еще больше угрожают стабильности Ливии. Кроме того, это повышает риск усиления террористической угрозы по всей стране", - говорится в одобренном на Совете по иностранным делам заявлении.