Страны ЕС призвали все стороны конфликта в Ливии незамедлительно обеспечить перемирие

13 мая 2019 20:17 (UTC+04:00)

Страны ЕС призвали в понедельник все стороны конфликта в Ливии незамедлительно обеспечить перемирие и взаимодействовать с ООН для полного прекращения боевых действий, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Военное нападение ЛНА на Триполи и последующая эскалация в столице и вокруг нее представляют угрозу международному миру и безопасности и еще больше угрожают стабильности Ливии. Кроме того, это повышает риск усиления террористической угрозы по всей стране", - говорится в одобренном на Совете по иностранным делам заявлении.

В нем отмечается, что ЕС "призывает все стороны незамедлительно обеспечить прекращение огня и взаимодействовать с ООН в целях обеспечения полного и всеобъемлющего прекращения боевых действий".
В ЕС также подтвердили призыв "отмежеваться от террористических и преступных элементов, участвующих в боевых действиях, и от лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений".
"ЕС напоминает, что неизбирательные нападения на густонаселенные жилые районы могут быть равносильны военным преступлениям. Те, кто нарушает международное гуманитарное право, должны быть привлечены к ответственности", - заявили в Совете ЕС.
В Европе также напомнили, что "нет военного решения кризиса в Ливии", и призвали все стороны "работать над всеобъемлющим политическим решением кризиса в Ливии, как было согласовано в Париже в мае 2018 года, в Палермо в ноябре 2018 года и в Абу-Даби в феврале 2019 года, чтобы проложить путь для проведения национальных выборов".
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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