Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

30 июня 2019 02:20 (UTC+04:00)

Движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Саудовская Аравия и воюющая в Йемене арабская коалиция пока не прокомментировали эту информацию.

"Воздушная атака на международный аэропорт Абха привела к выходу из строя аэронавигации", - цитирует телеканал официального представителя военных.

В субботу телеканал сообщил об атаке мятежников на другой саудовский аэропорт - Джизан, также с помощью беспилотника, а также о том, что это якобы привело к нарушению работы воздушной гавани. Саудовское агентство SPA со ссылкой на официального представителя арабской коалиции Турки аль-Малики передало, что коалиция сбила беспилотник, запущенный хуситами в направлении аэропорта Джизан, и ему не удалось достичь ни одной из целей.

Глава Верховного политического совета хуситов попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, почему призыв о помощи был адресован именно Москве.
В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов саудовского аэропорта Абхи 12 июня, 26 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения.

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