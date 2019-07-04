В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате взрыва на автозаправочной станции в населенном пункте Бахаун на севере Ливана, сообщает ливанский телеканал LBC со ссылкой на главу местного Красного Креста Джорджа аль-Каттани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Аль-Каттани сообщил, что десять пострадавших из 12 были доставлены на машинах скорой помощи в местные больницы.
По его словам, состоянию пострадавших ничего не угрожает.
Он также добавил, что ливанская армия и силы безопасности контролируют ситуацию.
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