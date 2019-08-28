Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ в Сирии

28 августа 2019 00:18 (UTC+04:00)

Общее число боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ и их сторонников в Сирии на данный момент составляет около 3 тысяч человек, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при Организации Геннадий Кузьмин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет порядка 3 тысяч человек", - сказал Кузьмин.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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