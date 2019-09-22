В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

22 сентября 2019 11:27 (UTC+04:00)

Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 352 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 452 человека (женщин – 135, детей – 230), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 900 человек (женщин – 270, детей – 459)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились девять граждан Сирии.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сергей Лавров на ГА ООН встретится с коллегами из Японии, Сирии, Китая и Израиля
В мире 20 сентября 12:26
Боевики в Идлибе не выпускают мирных жителей
Арабские страны 20 сентября 06:51
Турция создает военные базы на севере Сирии и Ирака – министр обороны
Турция 19 сентября 10:29
Россия, Турция и Иран выразили готовность противостоять сепаратизму в Сирии
В мире 17 сентября 00:44
На сирийско-турецкой границе произошел теракт, 12 погибших
Арабские страны 15 сентября 21:50
В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить число военных в Сирии
США 13 сентября 23:19
Лента новостей
Во Франции водитель протаранил дверь мечети
Европа 11:11
Страшное ДТП с автобусом в Пакистане, более 25 погибших
Другие страны 10:57
Президент Турции прибыл в США
Турция 10:35
В Москве автомобиль скорой врезался в столб
Россия 10:18
Иран представит в ООН проект по сотрудничеству на Ближнем Востоке
Политика 09:57
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:38
Число отмененных в Японии из-за тайфуна авиарейсов превысило 400
Другие страны 09:17
Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии
Другие страны 08:52
ВОЗ призвала увеличить инвестиции в первичную медицинскую помощь
В мире 08:42