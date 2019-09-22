В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 352 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 452 человека (женщин – 135, детей – 230), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 900 человек (женщин – 270, детей – 459)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились девять граждан Сирии.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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