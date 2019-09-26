СМИ: Саудовская Аравия восстановила производство этана на уровне 25,5 млн куб. м в сутки

26 сентября 2019 07:46 (UTC+04:00)

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что производство этана в королевстве восстановлено на уровне 900 млн кубических футов в сутки (25,5 млн куб. м) после совершенных 14 сентября на саудовские нефтяные объекты национальной компании Saudi Aramco атак. Об этом в четверг сообщило Саудовское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр отметил, что потребность королевства в этане составляет 940 млн кубических футов в сутки (26,6 млн куб. м).

В то же время бен Сальман указал на то, что производство сжиженного природного газа находится на уровне, превосходящем ежедневную потребность Саудовской Аравии в СПГ, и составляет 880 тыс. баррелей в сутки. Объем ежедневного спроса на СПГ в королевстве находится на уровне 792 тыс. баррелей в сутки.

Саудовский министр также поблагодарил руководство Saudi Aramco за проделанную работу по восстановлению производственных мощностей и заключил, что продемонстрированные результаты подтверждают надежность Саудовской Аравии как поставщика энергии на мировом рынке.

Восстановить полный объем добычи королевство надеется к октябрю. При этом восстановить полный объем производственных мощностей до 12 млн баррелей в сутки в Саудовской Аравии планируют к концу ноября. Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман также сообщил 17 сентября , что удалось полностью восстановить поставки нефти с учетом использования запасов из нефтехранилищ.

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