Катар планирует принимать не менее пяти миллионов туристов в год

23 октября 2019 00:30 (UTC+04:00)

Катар восстановил турпоток, который был до введения блокады соседними странами, и рассчитывает за четыре года довести число гостей до пяти миллионов в год, сообщил глава Национального совета по туризму Катара Акбар аль-Бакер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник, 22 октября, в Катаре был открыт новый круизный сезон, когда в страну прибыл первый после летнего перерыва корабль. На борту находятся почти 3,4 тысячи пассажиров и членов экипажа. Во временном терминале, который будет работать до полной реконструкции порта Дохи к чемпионату мира по футболу 2022 года, туристов встречал традиционный катарский мужской ансамбль, гостям предложили попробовать блюда национальной кухни.

"Мы рассчитываем через четыре года довести число туристов, ежегодно посещающих Катар, до пяти миллионов, — отметил аль-Бакер. — Мы возвратились к тому числу туристов, которое было до блокады Катара. У нас есть стратегия развития туризма в стране".

По данным Национального совета по туризму, с ноября по май Катар планирует принять более 186 тысяч туристов на 74 круизных корабля, что на 66% больше, чем в прошлом году, когда в Доху зашли 44 лайнера. При этом, по словам аль-Бакера, в этом туристическом сезоне Доха впервые станет портом, откуда пассажиры будут начинать и заканчивать свое путешествие.

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