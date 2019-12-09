В Египте при обрушении аттракциона пострадали 14 детей

Четырнадцать школьников получили травмы в результате падения аттракциона в парке "Парадайз" в египетской провинции эль-Дакахлия. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет египетская газета "Аль-Масри аль-Йоум".

По имеющейся информации, школа организовала поездку 50 детей в парк развлечений. На аттракцион-горку отправились 14 учеников, сооружение обрушилось вместе с детьми. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

"Состояние пострадавших стабильное. Девять детей после оказания медицинской помощи были отправлены домой, еще двое проходят дообследование, три ребенка госпитализированы для проведения хирургического вмешательства", — сообщил изданию представитель египетского минздрава Саад Мекки.

Прокуратура начала расследование.

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