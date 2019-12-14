В Бейруте начались столкновения между шиитами и полицией

14 декабря 2019 20:37 (UTC+04:00)

Сторонники шиитских партий вновь предприняли попытку напасть на демонстрантов на Площади павших в центре ливанской столицы, агрессивно настроенных людей оттеснили к мосту "Ринг", где продолжаются столкновения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сторонники шиитских партий сейчас забрасывают полицию камнями и стреляют в нашу сторону салютом. Сотрудники безопасности применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить шиитов от места проведения мирной демонстрации", - рассказал собеседник агентства.

Полиция отогнала зачинщиков беспорядков вглубь шиитских кварталов, прилегающих к центру Бейрута. Агрессивно настроенная молодежь в свою очередь делится на группы и пытается обойти кордоны полиции или подойти ближе, после чего вновь бросать камни.

По словам собеседника агентства, на место событий прибыли несколько бригад медиков. Одному из сотрудников полиции оказали помощь на месте после того, как большой камень попал ему в спину.

Жители кварталов, где скрылись шииты, потребовали от полиции более не использовать там слезоточивый газ, так как от этого страдают обычные люди в своих квартирах.

В пятницу генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал сторонников шиитских партий "набраться терпения" и не устраивать беспорядки. Он также заявил, что подобные действия не связаны с указаниями партий и их позицией.

Сторонники шиитских партий устраивают беспорядки не в первый раз. Несколько дней назад в центре Бейрута столкновения с сотрудниками безопасности продолжались несколько часов до глубокой ночи. Неоднократно им удавалось прорваться к мирным демонстрантам, поджечь палатки и избить митингующих. 29 октября агрессивные группы людей устроили погром в центре Бейрута и избили участников мирного митинга и находящихся на месте журналистов.

В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация в стране продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.

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