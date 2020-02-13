Йемен обвинил хуситов в сокращении гумпомощи от ряда стран и ООН

Международно признанное правительство Йемена считает, что решение ряда стран, ООН и международных агентств о сокращении помощи и масштабов операций в северном Йемене, который находится под контролем мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), является логичным результатом их политики в отношении распределения гуманитарной помощи, заявил в среду министр информации Йемена Муаммар аль-Иряни, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщил газете Washington Post, что администрация президента США Дональда Трампа планирует приостановить выделение большей части гумпомощи Йемену в рамках новых ограничений против мятежников-хуситов. Вопрос о сокращении или приостановке гумпомощи станет центральным в повестке дня на встрече стран-доноров Йемена в Брюсселе.

"Действия ополченцев-хуситов, разграбление, продажа и конфискация гуманитарной помощи привели к этим решениям, что подтверждает их безразличие к гуманитарной ситуации в районах их контроля и распространение политики унижения, бедности и голодомора в отношении граждан", - написал Муаммар аль-Иряни в социальной сети Twitter.

Министр информации Йемена обвинил хуситов, что они "используют гуманитарные проблемы для политических и медийных целей, чтобы повлиять на местное и международное общественное мнение".

Он возложил на хуситов полную ответственность за эти события и их серьезные последствия для экономических, гуманитарных условий и ситуации в сфере здравоохранения, которые и так плохие в районах под их контролем в результате войны, спровоцированной совершенным хуситами переворотом.

Аль-Иряни призвал страны-доноры и гуманитарные организации "координировать свои действия с законным правительством для изучения механизма оказания помощи нуждающимся в районах, контролируемых хуситами".